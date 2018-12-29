В Кузбассе стало больше редких растений и животных

СЕГОДНЯ 04:48 2018-12-29T04:48:30+03:00

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Новые виды птиц и животных, новее места их обитания, новые виды растений – таковы результаты экспедиций, которые проводились в 2018 году в Кузбассе.

Ботаники и зоологи КемГУ вместе с коллегами-экспертами из Томска и Барнаула в нынешнем году провели ряд экспедиций в Ижморском, Юргинском, Яйском и Яшкинском районах – именно на этих территориях последние исследования проводились более 40 лет назад. И новый мониторинг принес хорошие результаты: исследователи обнаружили 28 мест обитания и временного пребывания 13 видов животных. В их числе - пять новых видов насекомых и восемь видов птиц. Кроме того, зафиксированы 27 мест произрастания 15 видов растений, ранее не отмеченных в регионе Красной книге Кемеровской области. Среди уникальных экземпляров птиц, найденных на севере Кузбасса – лунь степной, орлан-белохвост, сокол-сапсан, осоед европейский, журавль серый, дербник, чомга и сорокопут серый. Среди насекомых — редкие виды стрекоз, например, дедка обыкновенный или длинка (макромия) сибирская. Кроме того, обнаружены два вида краснокнижных бабочек – сенница амариллис и аполлон обыкновенный, а также шмель необычный.

- Такие углубленные исследования позволяют снять категорию «исчезающий» с некоторых видов животного и растительного мира нашего региона. В тоже время они позволяют находить те виды, для которых угроза уничтожения стала реальной. Результаты исследовательской работы ученых будут основой следующего выпуска региональной Красной книги, который планируется не позднее 2022 года, - подчеркнул начальник областного департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий,