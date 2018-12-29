В Мысках при пожаре погибли дети: проверка слуха

СЕГОДНЯ 05:27 2018-12-29T05:34:24+03:00

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В социальных сетях кузбассовцы бурно обсуждают пожар, который случился в многоквартирном доме в Мысках. По заверениям очевидцев, при пожаре погибли дети.

Накануне вечером в одном из многоквартирных домов на улице Советской Мысков случился пожар. Сигнал об этом поступил в 17:39, и уже через несколько минут огнеборцы приступили к тушению пожара. В 18:12 пожар был полностью ликвидирован силами шести человек и трех единиц техники.

- К моменту прибытия огнеборцев из окна квартиры на втором этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление. Еще до прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке, в ходе которой была спасена женщина, проживающая на третьем этаже.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров, а предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.

В это же время в соцсетях очевидцы написали, что в момент пожара в квартире находились дети, а пока пожарные боролись с огнем, женщина на улице умоляла спасти их. По заверениям очевидцев, дети погибли. Пользователи соцсетей тут же принялись оплакивать малышей.

Впрочем, ни в Следственном комитете, ни в МЧС гибель детей не подтвердили. Более того, отметили, что к моменту прибытия пожарных в квартире никого не было. За помощью к врачам обратилась лишь женщина, которая проживала в горевшей квартире.