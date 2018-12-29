В Кемерове подросток едва не замерз из-за не вышедшего на маршрут автобуса

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-29T06:00:18+03:00

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В Кемерове подростку пришлось добираться с тренировки пешком по морозу. Вечерний автобус, на котором школьник обычно возвращался домой, не вышел на маршрут.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 13-летний сын не вернулся домой со спортивной тренировки. Его мобильный телефон оказался отключен. Сотрудники организовали комплекс розыскных мероприятий – в ночное время экипаж ГИБДД заметил на одной из улиц в районе деревни Красной подростка, который шел без сопровождения взрослых. Это был мальчик, помощи в поисках которого просила кемеровчанка.

Ребенок сильно замерз – автоинспекторы обогрели его в патрульном автомобиле. Подросток рассказал, что вечерний автобус, на котором он всегда возвращался с тренировок, не вышел на маршрут, и ему пришлось идти пешком. На морозе его телефон быстро разрядился, поэтому он не успел предупредить родителей. Школьника доставили домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.