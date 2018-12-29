2018-12-29T06:00:18+03:00
Общество

В Кемерове подросток едва не замерз из-за не вышедшего на маршрут автобуса

Школьнику пришлось ночью идти пешком с тренировки
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Кемерове подростку пришлось добираться с тренировки пешком по морозу. Вечерний автобус, на котором школьник обычно возвращался домой, не вышел на маршрут.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 13-летний сын не вернулся домой со спортивной тренировки. Его мобильный телефон оказался отключен. Сотрудники организовали комплекс розыскных мероприятий – в ночное время экипаж ГИБДД заметил на одной из улиц в районе деревни Красной подростка, который шел без сопровождения взрослых. Это был мальчик, помощи в поисках которого просила кемеровчанка.

Ребенок сильно замерз – автоинспекторы обогрели его в патрульном автомобиле. Подросток рассказал, что вечерний автобус, на котором он всегда возвращался с тренировок, не вышел на маршрут, и ему пришлось идти пешком. На морозе его телефон быстро разрядился, поэтому он не успел предупредить родителей. Школьника доставили домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мысках при пожаре погибли дети: проверка слуха
В Кузбассе стало больше редких растений и животных
В Новокузнецке до конца года действует режим «черного неба»
Ради новогодних передач житель Кемерова украл телевизор
Кемеровский театр заинтересовался спектаклем о пожаре в «Зимней вишне»
Утонувших в Кузбассе снегоходчиков ищут при помощи магнита
Новокузнечанка на школьном утреннике ограбила учителя
В кузбасские больницы поступило 39 аппаратов УЗИ
В Кузбассе наказали мотоциклистов, катавшихся по главной городской площади
В Кузбассе детей заставляли работать по восемь часов в день
Сергей Цивилев организует встречу маленьких кузбассовцев с Хабибом Нурмагомедовым
Оргкомитет по празднованию 300-летия Кузбасса возглавил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак
Пострадал 181 дольщик: Дело кемеровского застройщика «Тибет СВ» ушло в суд
На ремонт школ Кузбасса в 2019 году направят 2,5 миллиарда рублей
В Кемерове на Притомском столкнулись две Toyota
В Кемерове за год автомобилисты 184 раза наехали на пешеходов
Сергей Цивилев возглавил рабочую группу Госсовета России
В Кемерове ночью горел цех по переработке овощей
В Новокузнецке на улице скончался мужчина