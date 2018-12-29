В Новокузнецке автобус сбил 18-летнюю девушку
В Новокузнецке вечером 28 декабря автобус сбил 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице 40 лет ВЛКСМ.
Около 20.30 пятницы водитель автобуса НефАЗ совершил наезд на девушку пешехода. Она переходила проезжую часть в районе дома №3 вне пешеходного перехода.
Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что сбитая лежит на проезжей части – рядом стоит автобус и несколько человек.
- Девушка получила ушибы, она находится на амбулаторном лечении, - пояснили «Комсомольской правде» в областной ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров.