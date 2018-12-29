В Новокузнецке автобус сбил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-29T06:45:52+03:00

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В Новокузнецке вечером 28 декабря автобус сбил 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице 40 лет ВЛКСМ.

Около 20.30 пятницы водитель автобуса НефАЗ совершил наезд на девушку пешехода. Она переходила проезжую часть в районе дома №3 вне пешеходного перехода.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что сбитая лежит на проезжей части – рядом стоит автобус и несколько человек.

- Девушка получила ушибы, она находится на амбулаторном лечении, - пояснили «Комсомольской правде» в областной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров.