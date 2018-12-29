В Кузбассе уволился замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
В администрации Кемеровской области произошло очередное кадровое изменение. Должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма покинул Михаил Бостанджогло.
Чиновник перестал исполнять обязанности с 29 декабря на основании заявления по собственному желанию, сообщили в администрации региона.
Напомним, Михаил Бостанджогло был назначен на должность и.о. замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма 21 сентября этого года. Данная должность была новой в структуре администрации Кемеровской области.
Ранее Бостанджогло занимал пост заместителя руководителя представительства администрации Кемеровской области при Правительстве России.