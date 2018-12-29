В Кузбассе уволился замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-29T07:46:28+03:00

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В администрации Кемеровской области произошло очередное кадровое изменение. Должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма покинул Михаил Бостанджогло.

Чиновник перестал исполнять обязанности с 29 декабря на основании заявления по собственному желанию, сообщили в администрации региона.

Напомним, Михаил Бостанджогло был назначен на должность и.о. замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма 21 сентября этого года. Данная должность была новой в структуре администрации Кемеровской области.

Ранее Бостанджогло занимал пост заместителя руководителя представительства администрации Кемеровской области при Правительстве России.