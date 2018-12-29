2018-12-29T08:52:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе сканерщики угнали Land Cruiser за 2,5 миллиона

Мужчинам дали реальный срок
Екатерина БОРМОТОВА
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В городе был объявлен план "Перехват" Фото: Архив "КП"В городе был объявлен план "Перехват" Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке двое мужчин угнали автомобиль Toyota Land Cruiser 150 стоимостью 2,5 миллиона рублей. Жители областного центра получили 10 лет колонии на двоих.

Преступление произошло в апреле прошлого года. Дорогой Land Cruiser злоумышленники унгали с улицы Запорожской. После сообщения от владельца авто об угоне в городе был объявлен план «Перехват». Увидев патрульный автомобиль, угонщики бросили иномарку и скрылись. В ходе розыска их личности были установлены – злоумышленников поймали в городе Кемерово и на время следствия заключили под стражу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Свою вину угонщики не признали. Однако следствие установило, что подельники готовились к преступлению заранее. Они приехали в Новокузнецк, где выбрали понравившийся им автомобиль и при помощи сканирующего электронного устройства проверили его на наличие маячков слежения. После этого они отключили сигнализацию и похитили авто.

Суд признал мужчин виновными. Одному из сканерщиков назначили 5,5 лет колонии, второму – 4,5 года. Отбывать наказание кемеровчане будут в колонии строгого режима.

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