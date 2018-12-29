Кузбасские дети смогут бесплатно ездить в «Шергеш-экспрессе»
Кузбасские дети смогут бесплатно ездить в туристическом поезде «Шергеш-экспресс». Данная акция продлится с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.
В компании «Кузбасс-пригород» пояснили, что право бесплатного проезда предоставляется пассажирам до 14 лет, которые едут на кузбасский горнолыжный курорт в сопровождении родителей или законного представителя. Стоит отметить, что в случае если юные пассажиры едут не до Чугунаша, то они должны оплатить проезд по действующему тарифу.
- Для получения права бесплатного проезда разъездному кассиру необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, - отметили в администрации Кемеровской области.
Напомним, с 24 декабря по 13 января «Шерегеш-экспресс» курсирует ежедневно. Подробное расписание можно посмотреть здесь.