2018-12-29T10:22:39+03:00
Общество

Кузнецкий проспект в Кемерове встал в огромной пробке

Поток на данном участке движется со скоростью не более 7 километров в час
Екатерина БОРМОТОВА
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По данным пользователей соцсетей, на Кузнецком произошло ДТППо данным пользователей соцсетей, на Кузнецком произошло ДТП
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В Кемерове Кузнецкий проспект стоит в огромной пробке. Скорость движения автомобилей на данном участке составляет не более 7 километров в час.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 14.10 пробки в Кемерове оцениваются в восемь баллов. Самая сложная ситуация в данный момент наблюдается на проспекте Кузнецком. Проезд на автомагистрали в сторону Рудничного района затруднен от улицы Сарыгина до проспекта Советского. Здесь скорость потока составляет от 5 до 10 километров в час. В обратную сторону проезд затруднен от Кузнецкого моста до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Также в данный момент пробки наблюдаются на улице Терешковой в сторону Кузбасского моста и на Университетском мосту.

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