Кузнецкий проспект в Кемерове встал в огромной пробке

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-29T10:22:39+03:00

Поток на данном участке движется со скоростью не более 7 километров в час

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В Кемерове Кузнецкий проспект стоит в огромной пробке. Скорость движения автомобилей на данном участке составляет не более 7 километров в час.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 14.10 пробки в Кемерове оцениваются в восемь баллов. Самая сложная ситуация в данный момент наблюдается на проспекте Кузнецком. Проезд на автомагистрали в сторону Рудничного района затруднен от улицы Сарыгина до проспекта Советского. Здесь скорость потока составляет от 5 до 10 километров в час. В обратную сторону проезд затруднен от Кузнецкого моста до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Также в данный момент пробки наблюдаются на улице Терешковой в сторону Кузбасского моста и на Университетском мосту.