В Киселевске загорелась автобаза с людьми
Днем 29 декабря в Киселевске загорелась автобаза, внутри которой находились люди. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.
Как рассказали местные жители, загорелось здание Вахрушевской автобазы, которое расположено на улице Жемчужной, 5. На кадрах, которые были опубликованы в Сети, видно, что из окон здания валит густой дым.
Горит автобаза с людьми в Киселевске.
Сигнал о возгорании двухэтажного здания автобазы поступил в оперативные службы в 11.50.
- Горело на втором этаже. Предварительно, здесь произошло короткое замыкание. На месте работали четыре единицы техники и более 10 сотрудников МЧС, - рассказали «Комсомольской правде» в региональном чрезвычайном ведомстве.
По информации собеседника издания, люди, которые находились внутри здания, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.