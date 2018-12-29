В Киселевске загорелась автобаза с людьми

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-29T10:29:40+03:00

Фото, видео: "Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске" / "ВКонтакте"

В социальных сетях появились кадры в места ЧП [видео]

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Днем 29 декабря в Киселевске загорелась автобаза, внутри которой находились люди. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

Как рассказали местные жители, загорелось здание Вахрушевской автобазы, которое расположено на улице Жемчужной, 5. На кадрах, которые были опубликованы в Сети, видно, что из окон здания валит густой дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/684541" frameborder="0"></iframe> Горит автобаза с людьми в Киселевске.

Сигнал о возгорании двухэтажного здания автобазы поступил в оперативные службы в 11.50.

- Горело на втором этаже. Предварительно, здесь произошло короткое замыкание. На месте работали четыре единицы техники и более 10 сотрудников МЧС, - рассказали «Комсомольской правде» в региональном чрезвычайном ведомстве.

По информации собеседника издания, люди, которые находились внутри здания, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.