В Кузбассе избрали главу Яшкинского района

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-29T10:56:27+03:00

Им стал Александр Рыбалко

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Главой Яшкинского района стал Александр Рыбалко. Заседание районного Совета народных депутатов, на котором был избран глава муниципалитета, прошло 28 декабря.

За должность боролись два кандидата, которые прошли отбор. Это начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Татьяна Гавриченко и исполняющий полномочия главы района Александр Рыбалко. Оба кандидата представили свои программы развития района и ответили на вопросы депутатов. В итоге парламентарии сделали выбор в пользу Александра Рыбалко.

Александр Рыбалко родился 14 марта 1975 года в поселке Екатеринославка Амурской области. Окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию. После этого несколько лет работал в администрации города Ленинск-Кузнецкого.

Вступление Рыбалко в должность главы района пройдет после новогодних праздников.

Напомним, прежний глава Яшкинского района Сергей Фролов подал в отставку 25 октября. позже он занял пост главы Топкинского района.