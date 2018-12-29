Парк Чудес приглашает кемеровчан на «Рождественские гулянья»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-29T11:11:51+03:00

Для маленьких посетителей в Парке есть ледяная чаша с цветными шариками Фото: Парк Чудес

Изменить размер текста: A A

В кемеровском Парке Чудес 6 января состоятся «Рождественские гулянья». Гостей ждут увлекательная викторина, конкурсы, призы, подвижные игры и фото с ростовыми куклами.

Начало «Рождественских» гуляний в 15.00. Также с 3 по 8 января с 15.00 до 15.30 на ледовом катке гостей будут ждать любимые персонажи из сказок и мультфильмов.

Также для ребятишек младшего возраста здесь выстроена мини-горка Фото: Парк Чудес

Помимо этого, в Парке работает большая снежная горка, кататься с которой бесплатно можно ежедневно с 12.00 до 22.00. Горка расположена у зала игровых автоматов. В продаже имеются санки-ледянки. Для самых маленьких посетителей Парка выстроена мини-горка и ледяная чаша с цветными шариками.

Вход на все мероприятия Парка свободный.