Олег Газманов и группа «Корни» выступили на корпоративах в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-29T11:58:06+03:00

Фото и видео своих выступлений в Сибири звезды российской эстрады выложили в социальных сетях

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В Кузбассе на новогодних корпоративах выступили популярные звезды российской эстрады. На днях Новокузнецк и Междуреченск прилетали Олег Газманов и группа «Корни».

Фото и видео своих выступлений в кузбасских городах звезды опубликовали в Instagram. В частности, известно, что Олег Газманов выступил на корпоративе для одного из угольных предприятий Междуреченска. Артист исполнил свои знаменитые композиции, а также песню про Кузбасс.

А в Новокузнецк на новогодний корпоратив прилетала группа «Корни».

«Декабрь и начало января выдались неплохими для «Корней», любят все-таки наши песни», - написал в своем Instagram один из участников группы Алексей Кабанов.

Отметим, что ранее на частной вечеринке в Новокузнецке засветились шоумен Дмитрий Нагиев и певец Доминик Джокер. А совсем недавно в городе металлургов выступила Наташа Королева.