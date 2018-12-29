В Киселевске выбрали главу

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-29T12:48:32+03:00

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В Киселевске мандатная комиссия выбрала главу города. Должность занял Максим Шкарабейников.

В пятницу, 28 декабря, состоялась девятая сессия Совета народных депутатов Киселевского городского округа, на которой мандатная комиссия выбрала главу. По результатам конкурса кандидатами на данную должность стали Евгений Полушкин и Максим Шкарабейников.

С 2016 года по закону главу Киселевского городского округа избирает мандатная комиссия путем тайного голосования. Кандидаты представили ей свои программы развития Киселевска. В итоге убедительную победу одержал Максим Шкарабейников.

Напомним, руководивший Киселевском последние 16 лет Сергей Лаврентьев ушел в отставку 20 ноября. Его обязанности были временно возложены на Максима Шкарабейникова, который ранее занимал должность первого заместителя главы Прокопьевска.

Максим Шкарабейников родился 15 декабря 1974 года в Прокопьевске. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию по специальности «Инженер-строитель». В 2012 году он получил образование менеджера по управлению персоналом в КемГУ.