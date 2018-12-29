В Киселевске выбрали главу
В Киселевске мандатная комиссия выбрала главу города. Должность занял Максим Шкарабейников.
В пятницу, 28 декабря, состоялась девятая сессия Совета народных депутатов Киселевского городского округа, на которой мандатная комиссия выбрала главу. По результатам конкурса кандидатами на данную должность стали Евгений Полушкин и Максим Шкарабейников.
С 2016 года по закону главу Киселевского городского округа избирает мандатная комиссия путем тайного голосования. Кандидаты представили ей свои программы развития Киселевска. В итоге убедительную победу одержал Максим Шкарабейников.
Напомним, руководивший Киселевском последние 16 лет Сергей Лаврентьев ушел в отставку 20 ноября. Его обязанности были временно возложены на Максима Шкарабейникова, который ранее занимал должность первого заместителя главы Прокопьевска.
Максим Шкарабейников родился 15 декабря 1974 года в Прокопьевске. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию по специальности «Инженер-строитель». В 2012 году он получил образование менеджера по управлению персоналом в КемГУ.