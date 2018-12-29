Кузбасские синоптики рассказали о погоде на первые дни января

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-29T14:02:44+03:00

Первые дни января будут достаточно теплыми, но уже в ночь на третье число в регион вернутся морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

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Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни наступившего года. По прогнозам метеорологов, погода будет по-зимнему комфортной.

Морозы, которые атаковали Кузбасс в последнюю рабочую неделю уходящего года, наконец, отступают. Так, днем в воскресенье, 30 декабря, температура воздуха составит -10,-15 градусов Цельсия, местами до -20 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до -19,-24 градусов. Южный ветер сменит направление на юго-западный – его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В понедельник, 31 декабря, в Кузбассе будет небольшой мороз – всего -6,-11 градусов, местами прохладнее. Новогодняя ночь также будет достаточно комфортной – синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза.

Днем 1 января столбики термометров будут показывать -12,-17 градусов. Под влиянием высотного циклона в этот день будет идти небольшой снег и дуть юго-западный ветер. Ночью температура воздуха по области составит -15,-20 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -25 градусов.

2 января сохранятся те же отметки, что и днем ранее, а вот ночь окажется холоднее – местами ожидается до 30 градусов мороза и прекращение осадков.