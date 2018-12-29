На кузбасской трассе в -30 сломался автобус с пассажирами
В Кузбассе посреди дороги из-за неисправности двигателя заглох пассажирский автобус. На улице в тот момент было -30 градусов, а в салоне транспортного средства 12 пассажиров.
Инцидент произошел 28 декабря на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга неподалеку от поворота на поселок Новый. Стоящий на обочине ПАЗ заметил экипаж ДПС. Узнав причины остановки, сотрудники ГИБДД остановили проезжающий мимо автобус и пересадили в него пассажиров неисправного транспортного средства, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на 30-градусный мороз, никто из пассажиров не успел замерзнуть. Сломавшийся ПАЗ на тягаче доставили к месту ремонта.
Отметим, что днем ранее на кузбасской трассе заглох автобус с иностранцами – у транспортного средства на морозе замерзла солярка.