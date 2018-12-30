В Кузбассе двое мужчин похитили уголь на 9 миллионов рублей
В Кемеровской области осудят двух мужчин, которые незаконно добывали уголь в промышленных масштабах. Черные копатели вырыли свыше пяти тысяч тонн на сумму более 9 миллионов рублей.
Уголовное дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере, было возбуждено в отношении двух 39-летних жителей Кемеровской области и Алтайского края.
- Злоумышленники поставили на поток незаконную добычу и хищение угля в промышленных масштабах. Ими были наняты работники, при проведении работ использовалась горная техника и оборудование, полезные ископаемые вывозились на арендованных грузовых машинах, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного следствия было установлено, что копатели незаконно добыли более пяти тысяч тонн угля – сумма ущерба государству составила свыше 9 миллионов рублей. Незаконная добыча была пресечена летом прошлого года. В настоящее время дело направлено в суд.