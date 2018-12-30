2018-12-30T04:22:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе двое мужчин похитили уголь на 9 миллионов рублей

Они незаконно извлекли из недр более пяти тысяч тонн
Екатерина БОРМОТОВА
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Черных копателей поймали летом прошлого годаЧерных копателей поймали летом прошлого годаФото: Анастасия ЕРШОВА
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В Кемеровской области осудят двух мужчин, которые незаконно добывали уголь в промышленных масштабах. Черные копатели вырыли свыше пяти тысяч тонн на сумму более 9 миллионов рублей.

Уголовное дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере, было возбуждено в отношении двух 39-летних жителей Кемеровской области и Алтайского края.

- Злоумышленники поставили на поток незаконную добычу и хищение угля в промышленных масштабах. Ими были наняты работники, при проведении работ использовалась горная техника и оборудование, полезные ископаемые вывозились на арендованных грузовых машинах, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия было установлено, что копатели незаконно добыли более пяти тысяч тонн угля – сумма ущерба государству составила свыше 9 миллионов рублей. Незаконная добыча была пресечена летом прошлого года. В настоящее время дело направлено в суд.

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