Спасали шесть часов: 20 человек на машинах увязли в снегу вблизи Новокузнецка

СЕГОДНЯ 03:52 2018-12-30T03:52:21+03:00

Друзья приехали на помощь семье с детьми, но сами тоже оказались в снежном плену

Изменить размер текста: A A

Вблизи Новокузнецка в снежном плену на грунтовой дороге оказались 20 человек. Новокузнечане пришли на помощь застрявшему в снегу автомобилю с маленькими детьми, но сами тоже попали в снежный плен.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Семья с двумя детьми одного и трех лет поехала из Куйбышевского района в поселок Митино. Чтобы сократить путь, они выбрали грунтовую дорогу. Однако доехать до конечного пункта быстрее им не удалось – машина основательно застряла в снегу.

На помощь семье приехали друзья, но только усугубили ситуацию, так как их автомобили также оказались в снежном плену. В итоге терпящими бедствие оказались не четыре человека, а 20. Вызволили людей сотрудники новокузнецкой поисково-спасательной службы «Защита населения и территории» и пожарно-спасательных частей №7 и 8 «11 ОФПС по Кемеровской области».