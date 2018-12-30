2018-12-30T03:52:21+03:00
Общество

Спасали шесть часов: 20 человек на машинах увязли в снегу вблизи Новокузнецка

Друзья приехали на помощь семье с детьми, но сами тоже оказались в снежном плену
Екатерина БОРМОТОВА
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Грунтовая дорога, которая летом позволяла сократить путь, зимой сыграла с новокузнечанами злую шутку Фото: Управление по защите населения города НовокузнецкаГрунтовая дорога, которая летом позволяла сократить путь, зимой сыграла с новокузнечанами злую шутку Фото: Управление по защите населения города Новокузнецка
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Вблизи Новокузнецка в снежном плену на грунтовой дороге оказались 20 человек. Новокузнечане пришли на помощь застрявшему в снегу автомобилю с маленькими детьми, но сами тоже попали в снежный плен.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Семья с двумя детьми одного и трех лет поехала из Куйбышевского района в поселок Митино. Чтобы сократить путь, они выбрали грунтовую дорогу. Однако доехать до конечного пункта быстрее им не удалось – машина основательно застряла в снегу.

На помощь семье приехали друзья, но только усугубили ситуацию, так как их автомобили также оказались в снежном плену. В итоге терпящими бедствие оказались не четыре человека, а 20. Вызволили людей сотрудники новокузнецкой поисково-спасательной службы «Защита населения и территории» и пожарно-спасательных частей №7 и 8 «11 ОФПС по Кемеровской области».

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