В Кемерове из-за благотворительного спектакля запретили парковку

СЕГОДНЯ 05:02 2018-12-30T05:02:12+03:00

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В центре Кемерова из-за благотворительного ледового спектакля «Снежная королева» запретили остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать днем 7 января.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, 7 января с 08.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Ноградской от дома №8 до дома №10 по обеим сторонам проезжей части. Также запрет будет действовать по нечетной стороне улицы Кирова – от улицы Дзержинского до улицы Калинина, по обеим сторонам проезжей части улицы Калинина и на проезде от проспекта Кузнецкого к зданию №41а на улице Кирова.

Ограничение парковки связано с проведением благотворительного ледового спектакля «Снежная королева».