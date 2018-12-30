2018-12-30T05:37:55+03:00
Происшествия

В Кемерове полицейские нашли похитителя игрушечного кота

Рецидивист украл дизайнерскую игрушку для любимой
Кирилл ЧАЩИН
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Похищенный котенок вернулся в магазин. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиПохищенный котенок вернулся в магазин. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове рецидивист украл с витрины игрушечного кота для своей любимой. Полицейские нашли похитители и вернули поделку в магазин.

На этой неделе в отдел полиции «Центральный» обратилась горожанка. Она рассказала, что создает дизайнерские игрушки, которые выставляет на продажу в одном из магазинов. Накануне она заметила, что с витрины пропал ее игрушечный котенок ручной работы. На шее у игрушки был завязан шарф, а на голове была шапка с помпоном. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска смогли найти подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый горожанин. Он рассказал, что украл игрушку для своей любимой. В отношении похитителя игрушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Полицейские передали рукодельнице украденную игрушку. Дизайнерский кот вернулся на полку магазина.

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