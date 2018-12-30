Кузбасские синоптики дали точный прогноз на новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 06:21 2018-12-30T06:29:33+03:00

В первые дни каникул в Кузбассе будет не ниже -20 градусов днем Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали точный прогноз на начало новогодних каникул. В январе местами в Кузбассе потеплеет до -12 градусов.

По прогнозу, в воскресенье днем в Кузбассе будет от -10 до -15 градусов, местами до -20 градусов. Ожидаются небольшие осадки, южный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ночью ожидается -19,-24 градуса, местами будет теплее: -12,-17.

31 декабря в регионе потеплеет до -6,-11 градусов, местами до -16. Прогнозируется небольшой снег и юго-западный умеренный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночь на 1 января ожидается -15,-20 градусов. При прояснениях столбик термометра может понижаться до -20 градусов. Местами будет идти снег. Юго-западный ветер будет умеренным.

Днем 1 января воздух прогреется до -12,-17 градусов. Под влиянием высотного циклона пойдет небольшой снег. Ветер останется прежним. Ночью столбики термометров опустятся до -15,-20 градусов, при прояснениях до -25 градусов.

В среду, 2 января, днем также будет -12,-17 градусов с небольшими осадками. Ночью похолодает до -17,-22 градусов, а местами до -25,-30. Ночью снег перестанет идти. Ветер будет западным с переходом на юго-восточный слабый.

3 января температура воздуха днем составит -15,-20 градусов, местами -25 градусов. Ночью похолодает до -22,-27 градусов, местами до -33 градусов. Осадки маловероятны. Ветер будет с юго-восточным слабым.

4 января ожидается потепление до -12,-17 градусов. Однако на Рождество в Кузбассе снова вернутся морозы, говорят синоптики.