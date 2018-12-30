2018-12-30T09:05:44+03:00
Общество

Певица Зара выгнала школьницу из Кузбасса с вокального шоу

В эфире федерального канала выступила 17-летния девушка из Междуреченска
Кирилл ЧАЩИН
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Школьница из Междуреченска Анна Булах. Кадр:канал «Звезда»Школьница из Междуреченска Анна Булах. Кадр:канал «Звезда»
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Звездное жюри ТВ-шоу «Новая звезда – 2019» выгнало 17-летнюю школьницу из Междуреченска. Певица Зара сказала, что ей не хватило магии.

17-летняя школьница из Междуреченска Анна Булах приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда – 2019». Девушка исполнила песню «Перышко». По результатам этапа Анна покинула конкурс. Ее раскритиковала известная певица Зара.

«Анна, вы знаете, ведь в народных песнях есть некая магия. Этой магии мне не хватило. Не хватило филигранности исполнения. Все было как-то рвано, неорганично», – сказала девушке Зара.

Анна Булах, Кемеровская область - "Перышко".Наши сообщества: VK: https://vk.com/newstartv OK: https://ok.ru/novayazvezda Fb: https://www.facebook.com/newStarShow/ Instagram: https://www.instagram.com/new_star_tv/

Председатель жюри Максим Дунаевский, также отметил, что школьнице еще нужно поработать над чистотой звука и интонацией. Однако он отметил, что у девушки еще все впереди.

«У вас есть все: прекрасная очаровательная внешность, вы можете работать не только в фолковой манере. Поэтому у вас, по-моему, есть будущее», – отметил Дунаевский.

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