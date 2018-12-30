СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-30T08:41:33+03:00

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Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом. 11 человек, в том числе двое детей, спаслись до приезда пожарных.

В 01:50 в МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире пятиэтажного дома на проспекте Октябрьский в Новокузнецке. На место выехали пять единиц техники и 12 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже шел дым. Самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей, 8 и 11 лет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара в комнате размером три на четыре метра обгорели мебель и вещи на площади шесть квадратных метров.

По предварительной оценке, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.