2018-12-30T08:41:33+03:00
Происшествия

Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом

11 человек спаслись до приезда помощи
Кирилл ЧАЩИН
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В квартире сгорели мебель и вещи. Фото из архива "КП"В квартире сгорели мебель и вещи. Фото из архива "КП"
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Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом. 11 человек, в том числе двое детей, спаслись до приезда пожарных.

В 01:50 в МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире пятиэтажного дома на проспекте Октябрьский в Новокузнецке. На место выехали пять единиц техники и 12 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже шел дым. Самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей, 8 и 11 лет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара в комнате размером три на четыре метра обгорели мебель и вещи на площади шесть квадратных метров.

По предварительной оценке, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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