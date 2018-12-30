В Кузбассе к поискам утонувших снегоходчиков привлекли волонтеров

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-30T10:36:21+03:00

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Спасатели привлекли волонтеров к поискам утонувших мужчин на Беловском водохранилище. Добровольцы помогают искать местонахождение снегохода.

Как рассказали «Комсомольской правде» в агентстве по защите населения и территории Кемеровской области, спасатели продолжают искать место, где затонул снегоход с двумя мужчинами. Площадь работы очень большая. Чтобы поиски продвигались быстрее, к работам привлекли волонтеров.

– Волонтеры помогают просверливать лунки во льду. В них спасатели опускают мощный магнит, который может найти снегоход, – рассказали спасатели. – Если снегоход найдут, то уже будет определено место, где они затонули.

Напомним, что в ночь на 23 декабря на Беловском водохранилище трое мужчин провалились под лед на снегоходе. Двое мужчин утонули. Сейчас поиски места инцидента ведутся с помощью мощного магнита. Ранее снегоход и тела искали камерой и эхолотом.