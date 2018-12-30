2018-12-30T11:50:14+03:00
Общество

Перед Новым годом кемеровчане дышали сажей и аммиаком

Специалисты не рекомендуют долго гулять и проветривать помещения
Кирилл ЧАЩИН
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Загрязняющие вещества скапливались в атмосфере из-за отсутствия ветраЗагрязняющие вещества скапливались в атмосфере из-за отсутствия ветра
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Перед Новым годом жители Кемерова дышали сажей, оксидом углерода и аммиаком. Роспотребнадзор призвал жителей не заниматься спортом на улице и не проветривать помещения во время режима «черного неба».

С 25 по 30 декабря в Кемерове был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. В атмосфере начали накапливаться загрязняющие вещества. Лабораторный контроль показал, что с 26 по 30 декабря кемеровчане дышали воздухом, в котором были превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ: бенз(а)пирена, углерода (сажа), оксида углерода, аммиака.

– Информация о загрязнении атмосферного воздуха направлена в администрацию города Кемерово и Управление Росприроднадзора по Кемеровской области для обнаружения источника загрязнения атмосферного воздуха и принятия мер, – отметили в Роспотребнадзоре.

Во время режима неблагоприятных метеорологических условий специалисты ведомства рекомендуют не заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на улице, избегать длительных прогулок на улице, не проветривать помещения.

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