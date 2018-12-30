2018-12-30T13:02:25+03:00
Общество

«Скорая не проехала»: Жители Кемерова возмущены работой дорожников

Улицы частного сектора остаются заваленными после уборки основных дорог
Кирилл ЧАЩИН
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После работы дорожников жители частного сектора не могут проехать по улицеПосле работы дорожников жители частного сектора не могут проехать по улице
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Жительница Кемерова возмутилась работой дорожной службы, после которой в частный сектор не может проехать скорая помощь. После уборки основных дорог улочки частного сектора остаются заблокированными.

«Родители живут в частном секторе. Работники дорожной службы, периодически очищая или «расширяя» легковую дорогу, ведущую в Кировский район постоянно игнорируют переулки, которые местные жители очищают вручную... Уже несколько раз были случаи, когда в подобные переулки не могла проехать скорая помощь... Сегодня, приехав к родителям я тоже не смогла заехать и пока отец вручную очищал заезд, я стояла на дороге на аварийке, создав тем самым большую пробку из очень не довольных водителей...», – написала в соцсети Ирина Калинина, опубликовав иллюстрацию. На фотографии видно, что проезд по улице закрывает метровая куча снега, которая образовалась после проезда спецтехники.

Напомним, что на минувшей неделе губернатор Сергей Цивилев раскритиковал уборку дорог в Кемерове. Замглавы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства, получил выговор.

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