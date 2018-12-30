2018-12-30T13:25:38+03:00
Происшествия

В Кемерове полицейские спасли из горящего дома пенсионерку

Женщина оказалась запертой в пылающем помещении
Кирилл ЧАЩИН
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Инспекторы ГИБДД сорвали с окна решетку и вынесли из огня женщинуИнспекторы ГИБДД сорвали с окна решетку и вынесли из огня женщину
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В Кемерове полицейские спасли из горящего дома 71-летнюю пенсионерку. Женщина оказалась запертой в пылающем помещении с газовыми баллонами.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранним утром экипаж ДПС заметил дым над частным домом на улице Гвардейской. Старший лейтенант полиции Станислав Яппаров и инспектор Константин Соловьев сообщили о пожаре в дежурную часть и направились к дому. Подъехав ближе, они заметили в окне пожилую женщину, которая просила о помощи. Женщина не могла пройти к двери через огонь, а на конах стояли решетки.

– Так как в помещении находились три газовых баллона, счет шел на секунды. С помощью буксировочного троса, прицепленного к патрульному автомобилю, сотрудники Госавтоинспекции выдернули металлическую конструкцию из стены, а затем вынесли 71-летнюю пенсионерку, посадили в служебную машину и отвезли на безопасное расстояние, – рассказали в МВД.

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