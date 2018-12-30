2018-12-30T14:11:30+03:00
Происшествия

В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя иномарками

Кадры с места аварии появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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«Пробка, коллапс, паника в салоне», – написал очевидец. Фото: "ВКонтакте"«Пробка, коллапс, паника в салоне», – написал очевидец. Фото: "ВКонтакте"
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На перекрестке в Кемерове маршрутка устроила аварию с двумя иномарками. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам очевидцев, авария произошла в воскресенье около 13.00 на пересечении проспектов Шахтеров и Кузбасский. Водитель маршрутного такси №40 столкнулся с попутными автомобилями Opel Astra и Nissan March. В результате ДТП автобус ПАЗ и иномарки получили серьезные повреждения.

«Пробка, коллапс, паника в салоне», – написал в соцсети очевидец. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

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