СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-31T04:17:43+03:00

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Сергей Цивилев исполнил мечты кузбасских детей, чьи открытки попали на кремлевскую «Елку желаний». Дети попросили тренажер, абонемент в бассейн и встречу с Хабибом Нурмагамедовым.

Напомним, что акция «Елка желаний» стартовала в рамках заседания Госсовета при президенте России по развитию добровольческого движения. Она призвана исполнить желания людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей. Ранее стало известно, что Сергей Цивилев пообещал организовать встречу пятилетнего мальчика из Кузбасса с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.

В воскресенье губернатор на своей странице в соцсети рассказал о том, как принял участи в «Елка желаний».

«Мне достались просьбы от кузбасских ребятишек. У Юлии Балашевой ДЦП. Уже сегодня ее маме передали сертификат на покупку тренажёра для реабилитации. Ангелине Сыпко подарил годовой абонемент в бассейн. А открытка Арсения Михайлова удивила и меня, и всех моих коллег! Мальчик хочет встретиться с российским спортсменом — чемпионом UFC Хабибом Нурмагамедовым. Радует, что наши ребята выбирают себе в кумиры таких прославленных спортсменов! Арсению сегодня передали подарки и сказали, что его мечта скоро сбудется!», – рассказал Сергей Цивилев.

Напомним, что в рамках акции «Елка желаний» полпред президента Сергей Меняйло подарил кузбасскому ребенку с ДЦП компьютер. Отметим, что ранее Сергей Цивилев принял участие в кузбасской акции «Рождество для всех и каждого».