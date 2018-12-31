В Кузбассе введут льготы для многодетных семей с мощными авто

СЕГОДНЯ 05:07 2018-12-31T05:07:29+03:00

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В Кемеровской области появиться льгота для многодетных семей с мощными автомобилям. Депутаты приняли поправки в закон о транспортном налоге.

Отметим, что ранее закон о транспортном налоге предполагал льготы для многодетный семей. Она распространялась на один автомобиль, мощность которого не превышает 150 лошадиных сил.

Как пишет «ВашГород.ру», депутаты посчитали, что чем больше, тем мощнее машина им нужна. Было решено распространить действия льготы для машин с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Льготой могу воспользоваться приемные родители, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов. Поправка в закон начнет действовать с 2019 года.