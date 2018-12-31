2018-12-31T06:17:34+03:00
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Заповедник «Кузнецкий Алтатау» победил в конкурсе «Фотоловушка-2018»

Один из кадров фотоловушки стал лучшим в своей номинации
Екатерина РОМАНОВА
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Снимок-победитель "Теленок сибирского северного оленя". Фото: заповедник "Кузнецкий Алатау".Снимок-победитель "Теленок сибирского северного оленя". Фото: заповедник "Кузнецкий Алатау".
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Заповедник «Кузнецкий Алатау» впервые принял участие в национальном конкурсе «Фотоловушка-2018» и сразу – с хорошим результатом. Один из кадров фотоловушки признан лучшим в своей номинации.

Пять снимков, сделанных фотоловушками, сотрудники заповедника отправили на конкурс Два из них разместили в категории «Копытные», два – «Хищные» и один – «Другие животные, птицы». Фотокадр «Теленок сибирского северного оленя» набрал 969 голосов, уверенно обойдя ближайшего конкурента. К слову, в этом году в конкурсе участвовали 782 изображения от 62 участников.

- В этом году на конкурс попали очень достойные фотографии и видеофрагменты. В некоторых случаях это любопытные, увлекательные сюжеты или необычные ракурсы, в других - просто очень красивые кадры, но особое место занимают уникальные и ценные материалы, - отметила Елена Серебрякова, гендиректор компании-организатора конкурса ООО «Проект «Лесной Мониторинг». - Все изображения приоткрывают завесу над скрытой от глаз людей жизнью дикой природы. Поэтому конкурс интересен не только участникам, но и зрителям, голосующим за любимые изображения.

Главный приз конкурса во второй раз достался заповеднику «Черные Земли»: наибольшее количество голосов получил видеоролик «Остров розовых пеликанов».

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