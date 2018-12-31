2018-12-31T07:28:07+03:00
Происшествия

«Не могут заехать»: В Кемерове пожарные несколько часов тушили частный дом

Очевидцы сняли на видео страшный пожар [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Минувшей ночью в Кемерове случился страшный пожар. Очевидцы уверяют, что справиться с огнем получилось бы раньше, если бы проезд на улице был шире.

Пожар в частном доме на улице Сакко в Кемерове начался глубокой ночью. Очевидцы сняли пожар на видео и фото и выложили снимки в соцсети. При этом многие из них с возмущением отметили, что справиться с огнем получилось бы быстрее, если бы улица была нормальной ширины.

Поржар в Кемерове на улице Сакко..Видео: vk.com, "Регион 42"Екатерина РОМАНОВА

- Горит дом на переулке Сакко. Там настолько узкая улица, что даже летом тяжело проехать на грузовике. Сейчас пожарные машины не могут заехать туда совсем, пытаются тушить с соседней улицы. Такое горе под Новый год, - пишет автор видео.

В ГУ МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 03:13, локализовать его удалось лишь в 04:31, а полностью ликвидировать в 05:09. От МЧС к тушению. Пожара привлекалось 34 человека и восемь единиц техники.

Очевидцы же отмечают, что пожар был настолько сильный, что все местные жители опасались, что огонь может перекинуться на соседние дома.

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