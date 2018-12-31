2018-12-31T09:11:08+03:00
Общество

В новогоднюю ночь по Новокузнецку будут курсировать трамваи и троллейбусы

На маршруты выйдут 6 единиц техники
Екатерина РОМАНОВА
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В новогоднюю ночь в Новокузнецке будет работать общественный транспорт. Архив КП.В новогоднюю ночь в Новокузнецке будет работать общественный транспорт. Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке впервые за несколько лет в новогоднюю ночь на линии выйдут не только автобусы но и трамваи.

Горожане, решившие в новогоднюю ночь отправиться в гости к друзьям или просто погулять на улице и покататься на санках с горки, смогут добраться до места назначения не только на автобусах, но и на трамваях. Так, с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января будут ходить по одному автобусу на маршрутах №5, 7, 64б. Также можно будет воспользоваться трамваем: в праздничную ночь выйдут поодному вагону на маршруты №5 и №5а. Кроме того, будет ездить один троллейбус по маршруту №5.

- Более подробно с расписанием работы общественного транспорта можно ознакомиться на сайте и по телефону единой диспетчерской службы МБУ ЕЦОПП 740-195, - сообщает пресс-служба управления по транспорту и связи города Новокузнецка.

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