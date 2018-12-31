Три человека травмированы при пожаре на улице Сакко в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-31T08:31:47+03:00

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Три человека были госпитализированы с травмами во время пожара, который случился минувшей ночью на улице Сакко.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, три человека были травмированы и доставлены в больницу еще до прибытия пожарной охраны. Сам же пожар начался глубокой ночью. Сигнал о том, что горят два частных дома с надворными постройками, поступил на пульт диспетчера в 03:13 в ночь с 30 на 31 декабря. На место незамедлительно выдвинулись 34 человека и восемь единиц техники. Ликвидировать пожар удалось только в 05:09.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/684743" frameborder="0"></iframe> Поржар в Кемерове на улице Сакко..Видео: vk.com, "Регион 42"Екатерина РОМАНОВА

- На момент прибытия первого подразделения горели крыши домов, веранды и бани открытым пламенем, - рассказали подробности случившегося в ГУ МЧС России по Кемеровской области. – в результате пожара в одном из домов обгорели стены дома внутри и снаружи на площади 70 квадратных метров, сгорела и обрушилась обрешетка крыши бани, углярки и стайки на площади 60 квадратных метров. Во втором доме обгорела обрешетка крыши дома, веранды и бани на площади 108 квадратных метров, обгорели стены дома внутри на площади 15 квадратных метров. Баня и веранда сгорели полностью.

В ведомстве также отметили, что общая площадь пожара составила 238 квадратных метров. А предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.