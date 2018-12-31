«Предновогодний вальс»: две легковушки в Кемерове чудом избежали ДТП
В воскресенье, 30 декабря, кемеровчанам чудом удалось избежать дорожно-транспортного происшествия. Инцидент попал в объектив камеры очевидцев, а в дальнейшем горожане назвали его «предновогодним вальсом».
30 декабря на Кузнецком мосту чуть не столкнулись два легковых автомобиля. Более того, из-за них могло случиться массовое ДТП. К счастью, все закончилось хорошо.
"Предновогодний вальс" на Кузнецком мосту в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"
В предновогодней суете на кемеровских дорогах полным-полно автомобилей. Увы, не всегда и не каждому из них удается безопасно для себя и окружающих вести машину. Так случилось и 30 декабря на Кузнецком мосту. Водитель автомобиля Volkswagen, скорее всего, не справился с управление, и его машину занес, ехавшего по другой полосе, не дала машинам столкнуться. К слову, вторую иномарку тоже закружило, и машину вынесло на обочину. Примечательно, что каждое движение автомобилей могло привести к столкновению с другими участниками движения, и лишь чудом этого не произошло.
- Жизнь промелькнула перед глазами, - рассказал уже после ДТП водитель Daewoo Nexia. – Дорога как стекло была… Спасибо тем водителям, которые оттормозились, пока мы «выплясывали». Нам просто повезло: Новый год же, чудеса случаются!