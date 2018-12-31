2018-12-31T10:55:15+03:00
Общество

«Предновогодний вальс»: две легковушки в Кемерове чудом избежали ДТП

«Танцы» на дороге очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Спасительный "вальс" на Кузнецком мосту. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Спасительный "вальс" на Кузнецком мосту. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В воскресенье, 30 декабря, кемеровчанам чудом удалось избежать дорожно-транспортного происшествия. Инцидент попал в объектив камеры очевидцев, а в дальнейшем горожане назвали его «предновогодним вальсом».

30 декабря на Кузнецком мосту чуть не столкнулись два легковых автомобиля. Более того, из-за них могло случиться массовое ДТП. К счастью, все закончилось хорошо.

"Предновогодний вальс" на Кузнецком мосту в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

В предновогодней суете на кемеровских дорогах полным-полно автомобилей. Увы, не всегда и не каждому из них удается безопасно для себя и окружающих вести машину. Так случилось и 30 декабря на Кузнецком мосту. Водитель автомобиля Volkswagen, скорее всего, не справился с управление, и его машину занес, ехавшего по другой полосе, не дала машинам столкнуться. К слову, вторую иномарку тоже закружило, и машину вынесло на обочину. Примечательно, что каждое движение автомобилей могло привести к столкновению с другими участниками движения, и лишь чудом этого не произошло.

- Жизнь промелькнула перед глазами, - рассказал уже после ДТП водитель Daewoo Nexia. – Дорога как стекло была… Спасибо тем водителям, которые оттормозились, пока мы «выплясывали». Нам просто повезло: Новый год же, чудеса случаются!

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