Глава Кемерова Илья Середюк поздравил горожан с Новым годом
Глава Кемерово поздравил кемеровчан с наступающим Новым годом и Рождеством. Свое обращение он разместил в одной из популярных соцсетей.
- В уходящем году мы пережили многое. И всегда, во всех ситуациях мы были вместе, поддерживали и помогали друг другу, как в большой и дружной семье, - подвел итоги мэр города Илья Середюк.
Глава города поблагодарил кемеровчан за отзывчивость, инициативность, добрые дела, помощь и поддержку и пожелал всего самого доброго и светлого.
- Пусть 2019 год станет временем перемен к лучшему, пусть сбудутся все мечты, вас окружают близкие люди и дарят вам тепло, заботу и уют. С Новым годом, кемеровчане! Счастья и благополучия в Новом году!
Поздравление Ильи Середюка с новым годом..Видео: администрация города Кемерово.