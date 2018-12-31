2018-12-31T13:41:00+03:00
Общество

Глава Кемерова Илья Середюк поздравил горожан с Новым годом

Мэр пожелал кемеровчанам счастья и удачи
Екатерина РОМАНОВА
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Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом.Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом.
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Глава Кемерово поздравил кемеровчан с наступающим Новым годом и Рождеством. Свое обращение он разместил в одной из популярных соцсетей.

- В уходящем году мы пережили многое. И всегда, во всех ситуациях мы были вместе, поддерживали и помогали друг другу, как в большой и дружной семье, - подвел итоги мэр города Илья Середюк.

Глава города поблагодарил кемеровчан за отзывчивость, инициативность, добрые дела, помощь и поддержку и пожелал всего самого доброго и светлого.

- Пусть 2019 год станет временем перемен к лучшему, пусть сбудутся все мечты, вас окружают близкие люди и дарят вам тепло, заботу и уют. С Новым годом, кемеровчане! Счастья и благополучия в Новом году!

Поздравление Ильи Середюка с новым годом..Видео: администрация города Кемерово.

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