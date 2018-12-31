2018-12-31T16:08:51+03:00
Общество

«Ярких, позитивных моментов!»: Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Новым годом

Мэр города пожелал новокузнечанам счастья и благополучия
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео администрации города Новокузнецка.Фото: кадр видео администрации города Новокузнецка.
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Глава Новокузнецка поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством.

Сергей Кузнецов от всей души поздравил горожан с наступающими праздниками.

- Наступает пора, когда можно смело отложить все дела и собраться в тесном семейном кругу, когда главными атрибутами праздника становятся внимание дорогих людей, вера в чудо и радость исполнения заветных желаний, - отметил Сергей Кузнецов.

Глава города отметил также, что уходящий год был богат на значимые события, главное из которых – 400-летие Новокузнецка. Именно благодаря ему город получил новый импульс для развития. Многое из того, что было запланировано, уже реализовано, а впереди еще немало значимых событий.

- Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем только радость и хорошие перемены, станет годом исполнения задуманного и множества ярких, позитивных моментов! Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма вам и вашим близким! - пожелал новокузнечанам Сергей Кузнецов.

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