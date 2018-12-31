Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Новым годом

СЕГОДНЯ 19:51 2018-12-31T20:14:59+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Новым годом.

Глава Кузбасса, поздравляя жителей региона с Новым годом, сказал самые теплые и добрые слова и пожелал добра, мира и процветания каждому дому. Подводя итоги уходящего года, Сергей Цивилев упомянул о ключевых событиях, которые определили вектор развития Кузбасса на ближайшее будущее: это и работа над стратегией 2035, и решение празднования 300-летия открытия Кузбасса и многое, многое другое.

Обращаясь к кузбассовцам, Сергей Цивилев пожелал здоровья и счастья каждому, чтобы дорогие люди были всегда рядом, достаток в каждом доме приумножался, а каждая семья с уверенностью смотрела в будущее.

- Я верю в нас, дорогие кузбассовцы. В новый год принято загадывать желания, и я желаю добра и благополучия каждой семье, пусть самые заветные желания сбудутся. С Новым годом! - поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев.

Посмотреть поздравление губернатора можно здесь.