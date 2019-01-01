В Новокузнецке с 1 января изменилась схема движения автобуса №82

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:53:21+03:00

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В Новокузнецке с первого дня Нового года изменилась схема движения автобусного маршрута №82. Теперь на нем появились дополнительные остановки.

По просьбам жителей Новоильинского района с 1 января в схему движения автобуса №82 внесены изменения. Так, автобус с проспекта Запсибовцев будет следовать по улице Косыгина. При этом предусмотрен заезд к остановочному пункту «Лента». Кроме того, появятся несколько дополнительных остановок: «Славянский», «Восток», «Мира», «Лента». В Управлении по транспорту и связи города Новокузнецка отметили, что изменение маршрута и дополнительные остановки действуют в обоих направления.