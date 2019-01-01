Кемеровчанка погибла в ДТП накануне Нового года

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:57:53+03:00

Двое детей двух и 10 лет остались без матери из-за ДТП

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Жительница Кемерова погибла в аварии, которая произошла накануне Нового года под Новосибирском. С ней машине находились двое маленьких детей – их доставили в больницу.

Смертельная авария произошла 30 декабря на 110 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Около 16.40 34-летняя жительница города Кемерово, которая за рулем Mazda3 ехала в сторону Новосибирска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Здесь она столкнулась с автомобилем Volvo.

– В результате ДТП погибла водитель автомобиля Mazda, двое несовершеннолетних пассажиров – 10-летняя девочка и 2-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.