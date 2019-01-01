Кузбассовцам рассказали, как уберечь дом от пожара

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:07:51+03:00

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На новогодние праздники многие кузбассовцы уезжают в гости к родственникам. Чтобы в это время в доме не произошло несчастье, сотрудники МЧС рассказали, как уберечь жилье от пожара.

Главный совет – осматривать дом при уходе и убеждаться, что все электрические приборы выключены, а подача газа перекрыта.

Пожарные напомнили, что выброшенные из окон окурки часто залетают в открытые окна и балконы соседних квартиры. Поэтому перед выходом из дома нужно закрыть все окна. Кроме того, не следует хранить на незастекленных балконах возгораемые вещи.

Все должны знать пути эвакуации из своего жилища, а также изучить средства борьбы с огнем.

- В вашем распоряжении имеются многие средства, позволяющие потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.