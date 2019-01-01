В новогоднюю ночь в Кузбассе горели два частных дома

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:46:38+03:00

Два частных дома загорелись в новогоднюю ночь в Кузбассе

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе горели два частных дома. К ликвидации ЧП были привлечены 12 пожарных.

Первый пожар произошел в доме в переулке Меркулова в городе Ленинске-Кузнецком. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 03.25. На место прибыли семь пожарных и две единицы техники. Ликвидировать огонь им удалось в 03.42. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В 03.40 загорелся частный дом на улице Трактовой в поселке Верх-Чебула.

- На момент прибытия первого подразделения горело внутри дома. В результате пожара выгорела комната площадью 16 квадратных метров, - сообщили в чрезвычайном ведомстве региона.

Возгорание было ликвидировано в 04.05 силами пяти сотрудников МЧС и двух единиц техники.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.