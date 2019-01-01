Синоптики предупредили о гололедице на кузбасских дорогах

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:27:16+03:00

Пешеходам также стоит быть осторожнее на дорогах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый день нового года радует кузбассовцев теплой погодой

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Синоптики Кузбасса предупредили водителей о гололедице на дорогах. Первый день нового года радует жителей региона теплой погодой.

Во вторник, 1 января, на улицах Кузбасса облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается слабый снег, местами изморозь. Температура воздуха днем составит от -13 до -18 градусов Цельсия. В горах погода будет еще комфортнее – здесь всего -7,-12, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

При этом все дороги будут скользкими, так что будьте осторожнее, отправляясь в дальний путь 1 января.

В Кемерове также прогнозируют небольшой снег, гололедицу и изморозь. Температура воздуха составит -13,-15 градусов Цельсия.