Синоптики предупредили о гололедице на кузбасских дорогах
Синоптики Кузбасса предупредили водителей о гололедице на дорогах. Первый день нового года радует жителей региона теплой погодой.
Во вторник, 1 января, на улицах Кузбасса облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается слабый снег, местами изморозь. Температура воздуха днем составит от -13 до -18 градусов Цельсия. В горах погода будет еще комфортнее – здесь всего -7,-12, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.
При этом все дороги будут скользкими, так что будьте осторожнее, отправляясь в дальний путь 1 января.
В Кемерове также прогнозируют небольшой снег, гололедицу и изморозь. Температура воздуха составит -13,-15 градусов Цельсия.