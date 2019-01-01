Полицейские рассказали, как прошла новогодняя ночь в Кузбассе

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:06:08+03:00

В ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе работали порядка 1,8 тысячи полицейских Фото: Екатерина РОМАНОВА

Общественный порядок в регионе охраняли более 2,5 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Полицейские рассказали, как прошла новогодняя ночь в Кемеровской области. На охране общественного порядка были задействованы более 2,5 тысячи человек.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе работали порядка 1,8 тысячи полицейских. Охранять общественный порядок им помогали почти 250 сотрудников Росгвардии и более 550 народных дружинников, казаков и сотрудников частных охранных предприятий.

Чтобы пресечь возможные провокации во время праздничных гуляний стражи порядка не допускали в места массового скопления людей граждан, которые находились в алкогольном опьянении или хотели пронести с собой спиртное и пиротехнику.

- В результате предпринятых мер в новогоднюю ночь в Кузбассе сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На январских праздниках полицейские также продолжат нести службу по охране порядка. Они призывают кузбассовцев к бдительности и повышенной ответственности.