Полицейские рассказали, как прошла новогодняя ночь в Кузбассе
Полицейские рассказали, как прошла новогодняя ночь в Кемеровской области. На охране общественного порядка были задействованы более 2,5 тысячи человек.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе работали порядка 1,8 тысячи полицейских. Охранять общественный порядок им помогали почти 250 сотрудников Росгвардии и более 550 народных дружинников, казаков и сотрудников частных охранных предприятий.
Чтобы пресечь возможные провокации во время праздничных гуляний стражи порядка не допускали в места массового скопления людей граждан, которые находились в алкогольном опьянении или хотели пронести с собой спиртное и пиротехнику.
- В результате предпринятых мер в новогоднюю ночь в Кузбассе сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
На январских праздниках полицейские также продолжат нести службу по охране порядка. Они призывают кузбассовцев к бдительности и повышенной ответственности.