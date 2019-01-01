В Кузбассе 1 января сгорели три легковушки

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:43:24+03:00

Две машины загорелись в новогоднюю ночь

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В Кузбассе 1 января сгорели три легковых автомобиля. Автопожары произошли в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске.

Первый пожар произошел ночью. Сигнал о возгорании в гараже с легковыми автомобилями на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком поступил в оперативные службы в 04.45. На место выехали 10 спасателей и две единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из гаража шел дым. В результате автомобиль Honda Fit выгорел полностью, у автомобиля LADA Granta оплавились стекла, - сообщили “Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Второй автопожар произошел на улице Луговой в Прокопьевске. Сигнал в оперативные службы поступил в 10.15. Пожар в легковом автомобиле ликвидирован в 10.24 силами пяти сотрудников МЧС.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в новогоднюю ночь в Кузбассе горели два частных дома.