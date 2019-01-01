Кемеровчанка в новогоднюю ночь потеряла собаку из-за фейерверков

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:19:02+03:00

Собака испугалась фейерверков и убежала в неизвестном направлении - хозяева не смогли ее догнать Фото: "6 рукопожатий Кемерово" / "ВКонтакте"

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В Кемерове местная жительница ищет свою собаку породы спаниель. Животное испугалось новогодних фейерверков и убежало от хозяев.

Обращение кемеровчанки в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилось 1 января. Женщина просит откликнуться всех, кто мог видеть черного спаниеля в Кировском районе.

По словам местной жительницы, собака по кличке Соня испугалась фейерверков и убежала в неизвестном направлении. Это произошло в новогоднюю ночь, около 00.20, на улице Рекордной.

«Просьба, кто видел, отписаться или позвонить по номеру 89001033943. Если можете, подберите, мы сразу же приедем и заберем. Очень переживаем за нее», - написала горожанка.