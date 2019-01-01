Трое мужчин пострадали в серьезной аварии на выезде из Кемерова
В Рудничном районе Кемерова днем 1 января произошло серьезное ДТП. В результате пострадали трое мужчин.
Авария произошла около 12.30 на 305 километре дороги Р-255 «Сибирь». В Сети появилось видео, на которое попали последствия аварии. На кадрах видно, что оба автомобиля сильно пострадали.
Авария с пострадавшими на выезде из Кемерова.
- По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь в сторону Кемерова, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где находился автомобиль Ford EcoSport. В результате аварии травмировались оба водителя и пассажир Ford, - рассказали «Комсомольской правде» детали аварии в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что предварительный виновник аварии, мужчина 61 года рождения, сломал ключицу, голень и кости таза. Второй водитель отделался ушибами, а его пассажир получил перелом лодыжки и грудины.