Еще два дома загорелись в Кузбассе 1 января

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:54:23+03:00

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В Кузбассе днем 1 января загорелись два частных дома. Пожары тушили 17 сотрудников МЧС.

Утром 1 января загорелся частный дом на улице Береговой в поселке Левососновском Топкинского района. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 10.32. На место прибыли шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось в 11.35.

Еще один пожар произошел на улице Стахановской в Новокузнецке. В пожарную сообщили в 14.12. На место прибыли 11 спасателей и три единицы техники. С огнем пожарные справились оперативно – огонь был полностью потушен в 14.38.

Как ранее писала «Комсомольская правда», ночью 1 января в Кузбассе горели еще два дома. Между тем в МЧС рассказали кузбассовцам, как уберечь свое жилье от пожара.