Синоптики: В Кузбасс придет похолодание

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на 2 января. Ночью в регион опять придет похолодание.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 2 января в регионе похолодает до -22,-27 градусов Цельсия. Однако местами будет достаточно комфортно даже ночью – всего -14,-19. В большинстве районов области пройдет снег. Днем 2 января в Кузбассе ожидается -16,-21, местами -9,-14 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами синоптики прогнозируют небольшой снег.

В Кемерове ночь на среду также будет прохладной. Столбики термометров опустятся до -22,-24 градусов. Однако днем воздух вновь прогреется. Температура составит -16,-18 градусов. Днем также возможен небольшой снег.