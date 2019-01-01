Кемеровской гимназии присвоили имя бразильского стриптизера
Кемеровчане обратили внимание, что городская гимназия №1 теперь носит имя бразильского стриптизера. В картах Google образовательное учреждение значится не иначе как гимназия Рикардо Милоса.
Обсуждение данного факта появилось 1 января в одном из кемеровских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Удивленный кемеровчанин опубликовал скриншот с карты Google, где видно, что гимназия называется именем Милоса.
Кадр: карты Google
«Как такое может быть?!», - задался вопросом изумленный горожанин.
В комментариях интернет-пользователи предположили, что карты Google атаковали хакеры.
Стоит отметить, что имя бразильского стриптизера уже «присвоено» многим российским школам, паркам, храмам, памятникам и правительственным зданиям. В городах-миллионниках еще до Нового года можно было найти не по одному такому объекту. Все дело в том, что Google позволяет пользователям переименовывать объекты в картах.
Рикардо Милос – бразильский стриптизер. Его танцы в плавках с американским флагом и в красной бандане на Западе стали мемом еще несколько лет назад.