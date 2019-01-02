Кемеровчанин отравился угарным газом в горящей квартире

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:03:57+03:00

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В Кемерове вечером 1 января случился пожар в жилом двухэтажном доме. В результате пострадал хозяин квартиры, в которой находился очаг возгорания.

Пожар на втором этаже дома №127 на улице Коммунистической произошел около 19.00. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

По словам очевидцев, загорелся диван. Прибывшие на место пожарные спасли из огня хозяина квартиры, который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 1 января в Кузбассе горели четыре частных дома и три автомобиля.